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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 19 апреля, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он принес облачную погоду с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, в Московской области возможно от девяти до 14 градусов.

Ветер прогнозируется восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе, введенный из-за сильного ветра, продлен до вторника, 20 апреля. Синоптики предупреждают о ветре со скоростью до 15–17 метров в секунду.

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