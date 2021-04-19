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Родителей, пытавшихся «подарить» младенца, приговорили к трем годам лишения свободы
Фото: МВД

Родителей, пытавшихся «подарить» младенца, приговорили к трем годам лишения свободы

Илья Ашуров

Происшествия

Суд приговорил к трем годам лишения свободы иностранных граждан, которые пытались передать своего ребенка другим людям. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в октябре 2020 года двое граждан одного из сопредельных государств попытались передать своего ребенка третьим лицам. Инцидент произошел в одном из кафе Одинцова, в котором родители ребенка назначили встречу. Они собирались безвозмездно передать своего двухмесячного сына на воспитание другим людям, но были задержаны во время передачи.

Родителям было предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы». Суд приговорил их к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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