Власти Праги потребовали от посольства РФ вернуть половину гектара земли

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Власти Праги потребовали от посольства России в Чехии вернуть часть городского парка «Стромовка», которую занимает дипломатическое представительство. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил староста района Прага-7 Ян Чижински.

— Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части «Стромовки» Российской Федерацией должна наконец закончиться, — написал Чижински в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что речь идет о половине гектара земли, который власти города хотят засеять зелеными насаждениями.

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы. В ответ власти Чехии прокомментировали высылку своих дипломатов с территории РФ.

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