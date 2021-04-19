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Власти Праги потребовали от посольства РФ вернуть половину гектара земли
Фото: Pexels

Власти Праги потребовали от посольства РФ вернуть половину гектара земли

Никита Абрамов

Внешняя политика

Власти Праги потребовали от посольства России в Чехии вернуть часть городского парка «Стромовка», которую занимает дипломатическое представительство. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил староста района Прага-7 Ян Чижински.

— Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части «Стромовки» Российской Федерацией должна наконец закончиться, — написал Чижински в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что речь идет о половине гектара земли, который власти города хотят засеять зелеными насаждениями.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы. В ответ власти Чехии прокомментировали высылку своих дипломатов с территории РФ.

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ЧехияРоссияпосольство
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