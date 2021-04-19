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Юрий Борисов предупредил о возможной катастрофе на МКС
Фото: pixabay.com

Юрий Борисов предупредил о возможной катастрофе на МКС

Никита Абрамов

Технологии

Состояние Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

— Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям. Этого нельзя допускать, — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, он сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС для того, чтобы работать над созданием своей собственной станции.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере российского модуля «Звезда» и временно заклеил ее. Ремонтные работы шли до весны 2021 года, пока экипаж не загерметизировал все щели в обшивке станции.

Читайте также: Новую российскую орбитальную станцию создадут на замену МКС после 2025 года

МКСкосмическая отрасльЮрий Борисов
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