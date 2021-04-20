СМИ: Один человек погиб во время стрельбы в магазине штата Нью-Йорк
Минимум один человек погиб и двое ранены при стрельбе в продуктовом магазине в округе Нассау штата Нью-Йорк во вторник, 20 апреля.
Происшествие случилось в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде.
Подозреваемым оказался 30-летний Габриэль ДеВитт Уилсон, сообщается в Twitter полиции.
По данным телекомпании NBC, стрелявший все еще находится на свободе.
Ранее стрельба произошла в штате Луизиана. Минимум пять человек пострадали.
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