СМИ: Один человек погиб во время стрельбы в магазине штата Нью-Йорк

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Минимум один человек погиб и двое ранены при стрельбе в продуктовом магазине в округе Нассау штата Нью-Йорк во вторник, 20 апреля.

Происшествие случилось в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде.

Подозреваемым оказался 30-летний Габриэль ДеВитт Уилсон, сообщается в Twitter полиции.

По данным телекомпании NBC, стрелявший все еще находится на свободе.

Ранее стрельба произошла в штате Луизиана. Минимум пять человек пострадали.

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