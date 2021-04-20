Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Один человек погиб во время стрельбы в магазине штата Нью-Йорк
Фото: pixabay.com

СМИ: Один человек погиб во время стрельбы в магазине штата Нью-Йорк

Полина Долганова

Происшествия

Минимум один человек погиб и двое ранены при стрельбе в продуктовом магазине в округе Нассау штата Нью-Йорк во вторник, 20 апреля.

Происшествие случилось в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде.

Подозреваемым оказался 30-летний Габриэль ДеВитт Уилсон, сообщается в Twitter полиции.

По данным телекомпании NBC, стрелявший все еще находится на свободе.

Ранее стрельба произошла в штате Луизиана. Минимум пять человек пострадали.

Читайте также: ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло на юго-западе Москвы

стрельбаСШАпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в