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Ученый заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад
Фото: Сергей Добровольский, «Вечерняя Москва»

Ученый заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад

Юлия Курганова

Наука

Глобальная температура растет по самому худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов, в ближайшие годы она достигнет показателей, которые были на планете 35 миллионов лет назад. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

В эпоху Палеоцена, к которой относится обозначенный климатологом период, на Земле появились предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих. Также к этому времени появились высшие антропоидные приматы. Наземные формы достигли максимальных размеров, появились гигантские носороги.

— Показано, как менялась температура за последние семь миллионов лет. Видно, что температура у нас понижалась последнее время. Что сейчас? Показано, как глобальная температура может расти при разных сценариях. При сценарии «бизнес, как обычно» (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад, — заявил ученый.

Он уточнил, что глобальная температура является одним из климатических показателей, поэтому нельзя утверждать, что на планете снова появятся гигантские носороги. Тогда вся система была иной — другая растительность, расположение материков, не было такого количества ледников, уровень океана был другим и химический состав атмосферы, пояснил Чернокульский, передает РИА Новости.

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