Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы отметит 20-летие Всероссийского студенческого корпуса спасателей
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы отметит 20-летие Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет мероприятия в честь 20-летия Всероссийского студенческого корпуса спасателей в четверг, 22 апреля.

К юбилею Корпуса в Зале Полководцев развернут огромный флаг России и установят гигантский логотип организации.

Кроме того, в Зале Славы пройдет выступление барабанщиц и роты почетного караула, а также состоится торжественное построение студентов-спасателей и награждение добровольцев Корпуса и партнеров организации, особо отличившихся при выполнении сложных задач.

Участие в церемонии примут около 400 студентов-спасателей из разных регионов России. Гостями праздника станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководства субъектов РФ. Собравшиеся возложат цветы и венки в Зале Памяти и Скорби.

Торжественные построения пройдут одновременно и на территориях региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей и главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылся новый образовательный квест.

Читайте также: Стартовал прием заявок на фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

МЧСмузей ПобедыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в