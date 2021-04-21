Музей Победы отметит 20-летие Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы проведет мероприятия в честь 20-летия Всероссийского студенческого корпуса спасателей в четверг, 22 апреля.

К юбилею Корпуса в Зале Полководцев развернут огромный флаг России и установят гигантский логотип организации.

Кроме того, в Зале Славы пройдет выступление барабанщиц и роты почетного караула, а также состоится торжественное построение студентов-спасателей и награждение добровольцев Корпуса и партнеров организации, особо отличившихся при выполнении сложных задач.

Участие в церемонии примут около 400 студентов-спасателей из разных регионов России. Гостями праздника станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководства субъектов РФ. Собравшиеся возложат цветы и венки в Зале Памяти и Скорби.

Торжественные построения пройдут одновременно и на территориях региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей и главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылся новый образовательный квест.

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