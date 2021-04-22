Захарова предложила ЕС отчитаться о действиях своих спецслужб

Фото: МИД РФ

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следует отчитаться о том, чем занимаются спецслужбы стран — членов интеграционного объединения. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 21 апреля.

Ранее Боррель в связи с обвинениями Чехии в адрес России заявил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и стран-членов и впредь будут встречаться с твердой решимостью, в том числе, на уровне Евросоюза».

Захарова в ответ подчеркнула, что «на эту чушь мы уже отвечали», и задала встречный вопрос о том, чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру.

— Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран-членов: где, сколько, что делают, — написала представитель российского МИД в Facebook.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что государство подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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