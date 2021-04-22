Врач рассказала об опасном влиянии коронавируса на заболевания кожи

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Некоторые пациенты, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с появлением или обострением болезней кожи, в отдельных случаях протекающими крайне тяжело. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней Сеченовского университета Ольга Олисова.

По словам медика, коронавирус наносит по организму мощный удар.

— Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели коронавирусом, и у одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающее заболевание. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Медик уточнила, что настолько тяжелые осложнения встречаются редко. Чаще всего пациенты жалуются на неспецифическую сыпь, которая появляется во время коронавирусной инфекции или сразу после нее.

Врач обратила внимание на то, что большинство перенесших COVID-19 людей не сталкиваются с заболеваниями кожи.

Ранее ученые нашли причину возникновения «мозгового тумана» от COVID-19.

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