Врач рассказала, как справиться с воздействием магнитных бурь

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Сильные магнитные возмущения ожидаются в мире с вечера 22 апреля до середины ночи. Магнитное поле планеты останется неустойчивым и на протяжении следующих суток, предупреждает терапевт Татьяна Романенко.

Медик рекомендует людям, чувствительным к магнитным возмущениям, проявлять повышенное внимание к своему самочувствию, проверять артериальное давление. Особенно это касается тех, у кого есть заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем. В период магнитных бурь возрастает риск инсультов и инфарктов.

По словам Татьяны Романенко, магнитные возмущения также провоцируют депрессию. Поэтому врач советует держать под рукой успокаивающие препараты и исключить употребление алкоголя при магнитных бурях, пишет Пятый канал.

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