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Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Кустанайская улица, 5к3 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в здании, расположенном на улице Кустанайской, 5, корпус 3. Он охватил 30 квадратных метров площади. Возгорание произошло в одной из квартир. По данным источника, погибший проживал в ней.

Уточняется, что из дома эвакуировали 60 жителей. С этажей выше спасли трех человек, один из них ребенок. Малыш пострадал, надышавшись угарным газом.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице.

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