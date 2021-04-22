МИД РФ: Россия ответит на высылку дипломатов из Словакии

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Россия ответит на высылку трех дипломатов из Словакии. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать, — цитирует Захарову РИА Новости.

Уточняется, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что из Братиславы высылаются три российских посла из-за ситуации с Чехией.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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