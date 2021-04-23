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Определены регионы, жители которых больше всех тратят на доставку еды
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Определены регионы, жители которых больше всех тратят на доставку еды

Татьяна Плотникова

Общество

Жители Амурской области больше других россиян тратят на онлайн-заказы в ресторанах и продуктовых магазинах — в среднем 7853 рубля на человека. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса электронных платежей «ЮKassa» и сервиса доставки «Сбермаркет».

Также в числе лидеров по расходам жителей на доставку еды оказались Чукотский автономный округ (6629 рублей) и Республика Адыгея (6380 рублей).

Чаще других россиян продукты и еду с доставкой заказывали в интернете в первом квартале 2021 года жители Рязани (в среднем 7,1 покупки на человека). В тройку регионов по этому показателю вошли также Архангельская и Еврейская автономная области (3,2 и 3 заказа соответственно).

Средний чек за онлайн-заказы еды и продуктов сильнее всего вырос в Карелии (+77 процентов, до 2728 рублей). Далее идут Кабардино-Балкария (+69 процентов, до 3007 рублей) и Республика Саха (+52 процента, до 2845 рублей).

Чаще всего россияне в первом квартале текущего года заказывали доставку таких продуктов, как бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, морковь, сахар и мука. Наименее популярными оказались дорогие товары: филе красной рыбы, красная икра, стейки.

В целом пандемия коронавируса и сопутствующие ограничительные меры продолжают влиять на покупательское поведение и активность пользователей в интернете, отмечает генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев. После предновогоднего периода, который всегда отличается повышенным покупательским спросом, количество онлайн-заказов еды не уменьшилось, а наоборот, выросло почти на десять процентов, сообщает ТАСС.

Ранее диетолог перечислила преимущества домашней еды перед блюдами на заказ.

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