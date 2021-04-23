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Названы лучшие школьные музеи Москвы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Названы лучшие школьные музеи Москвы

Татьяна Плотникова

Город

Столичный Музей Победы подвел итоги онлайн-голосования в конкурсе видеороликов «Школьный музей Победы» из Москвы.

Учебные заведения представили на сайте Музея Победы более 50 видеозаписей с экскурсиями по своим школьным музеям. Свыше 27 тысяч интернет-пользователей проголосовали за понравившиеся им ролики.

Приз зрительских симпатий по итогам голосования получил «Школьный музей Победителей» школы № 1248. Его видеоэкскурсия набрала более трех тысяч голосов.

Музей «Музей боевой славы 9-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии имени А.П. Белобородова» школы № 1286 занял первое место в номинации «Оригинальный сюжет». Второе и третье места — у Музея боевой и трудовой славы Ухтомского микрорайона школы № 2036 и Музея Боевой Славы 309 истребительной авиационной Смоленской Краснознаменной дивизии школы № 2010.

В номинации «Лучший экскурсовод» среди городских школы победил музей Школьный музей «Романовской школы».

Лучшую видеоэкскурсию, по мнению интернет-пользователей, подготовил Музей боевой славы им. К. Карсанова школы № 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева.

Полный список призеров конкурса опубликован на официальном сайте Музея Победы.

Ранее сообщалось, что московская школа открыла новую выставку в Музее Победы.

Читайте также: Форум «Карловские чтения» пройдет в «Школьном музее Победы»

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