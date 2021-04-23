Движение поездов на Рижском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, платформа Новопетровская Карта всех событий

Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) осуществляется в штатном режиме. Об этом в пятницу, 23 апреля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЖД.

— Электропоезда на участке Чисмена — Румянцево Рижского направления МЖД курсируют в штатном режиме. В 10:51 движение по первому пути в сторону области открыто, — сказал собеседник «ВМ».

Также уточняется, что работы по выправке путей на станции Новопетровская завершены.

Ранее «ВМ» писала, что в Московской области электропоезд задел платформу на станции Новопетровская Рижского направления МЖД. Причиной произошедшего называли смещение путей, которое произошло в процессе ремонтных работ. По словам источника «ВМ», никто из пассажиров не пострадал. Движение поездов осуществлялось в реверсивном режиме.

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