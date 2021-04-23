Многоуровневую систему безопасности внедрят на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

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Многоуровневая система безопасности будет использована на территории строящихся колеса обозрения «Солнце Москвы» и многофункционального комплекса (МФК) на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».

В сообщении отмечается, что колесо обозрения будет самым высоким в Европе. Система безопасности на «Солнце Москвы» разработана на основе требований об антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объекта.

Уточняется, что на аттракционе будут применены системы контроля управления доступом, охранное телевидение и сигнализация. Также на территории будет организована круглосуточная физическая охрана.

Чтобы попасть на аттракцион, посетители должны будут пройти осмотр на посту охраны, который оснастят всем специальным оборудованием. На всей территории «Солнца Москвы» будет установлена система видеонаблюдения.

Кроме того, на объекте предусмотрен ситуационный центр, который будет предназначен для обработки всей информации, поступающей от посетителей и персонала.

Вся техническая зона колеса обозрения будет закрыта для посторонних. На этой территории будет действовать отдельный протокол доступа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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