Музей «Коломенское» пригласил москвичей на «Этновыходные»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С мая по июнь по выходным дням в музее-усадьбе «Коломенское» можно принять участие в проекте «Этновыходные в Коломенском».

Участники познакомятся с богатыми традициями, приметами и преданиями, бытом, буднями и праздниками коломенских крестьян.

Программа включает посещение музейных экспозиций в усадьбе кузнеца и усадьбе коломенского крестьянина, водовозводной башне и выставочном зале «Атриум».

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