Сервис с экскурсиями об архитектуре появился в приложении «Метро Москвы»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В приложении «Метро Москвы» появился сервис с экскурсиями о столичной архитектуре. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Первые маршруты жители столицы смогут пройти под подкасты проекта «Москва глазами инженера». Экскурсии будут посвящены архитектурным стилям XX века. Каждый маршрут будет начинаться от определенной станции метро.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

В ведомстве уточнили, что самую первую экскурсию посвятили московскому модерну. В пресс-службе добавили, что коллекцию маршрутов будут регулярно обновлять.

Ранее стало известно, что движение поездов МЦД-2 на участке Курская — Дмитровская ограничат с 26 апреля.

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