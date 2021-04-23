Минфин РФ выделит средства на финансирование предложений Владимира Путина

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Ряд мер социальной поддержки и механизмов помощи российским регионам предложил президент РФ Владимир Путин. На финансирование этих предложений Минфин планирует выделить около 400 миллиардов рублей.

Так, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин говорил о поддержке населения и стабилизации финансовой устойчивости регионов. Инициативы должны помочь экономике страны вернуться к допандемийным уровням, а также начать реализацию национальных проектов.

В приоритете находится задача по борьбе с бедностью за счет увеличения реальных доходов граждан. В первую очередь президент предложил оказать поддержку неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, назначив им ежемесячную выплату в размере 5600 рублей. Помимо этого, пособия будут получать беременные женщины, оказавшиеся в сложной ситуации. Им должны выделять по 6350 рублей. Кроме того, власти России введут стопроцентную оплату больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет независимо от стажа работы.

Вместе с тем семьям с детьми-школьниками в августе будут начислены дотации в размере десяти тысяч рублей для того, чтобы родители смогли подготовиться к новому учебному сезону.

В свою очередь субъектам России предоставят возможность замещения коммерческих ссуд, превышающих 25 процентов бюджета региона, суверенными займами по сниженной ставке. Сроки кредитов, которые были получены на борьбу с COVID-19, пролонгируют до 2029 года.

Тем временем в Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что финансирование реализации мер, озвученных Владимиром Путиным, выполнят за счет Резервного фонда правительства, дополнительных нефтегазовых доходов и средств от перераспределения бюджета в соответствии с приоритетами, отмечает «Экономика сегодня».

Так, Резервный фонд правительства был создан для финансирования расходов, которые не были предусмотрены правительством. В прошлом году из него было выделено более 2,8 триллиона рублей на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Согласно данным на 1 января 2021 года, остаток средств составил 410,55 миллиарда рублей. Этих финансов достаточно, чтобы покрыть все траты.

Вместе с тем с января по март Минфин получил более 240 миллиардов рублей в качестве дополнительных нефтегазовых доходов. Это произошло благодаря росту цен на нефть на 30 процентов с начала года.

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