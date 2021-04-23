Алана Мамаева намекнула на развод со своим мужем
Модель Алана Мамаева в своем микроблоге намекнула на развод со своим супругом, футболистом Павлом Мамаевым.
В своем Instagram-аккаунте Мамаева опубликовала сторис, где оставила загадочное сообщение.
— Все юристы и адвокаты, которые язвительно комментировали мой развод, теперь могут узнать все подробности у моего адвоката, — написала модель.
Кроме того, она поблагодарила своего юриста за проведенный процесс.
Напомним, Алана Мамаева обвинила своего супруга Павла в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. Отмечается, что супруга футболиста могла совершить попытку самоубийства.
Позже Алана Мамаева объявила, что разводится с супругом «по обоюдному желанию».
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