ПФР в 2020 году увеличил выплаты гражданам на 1,1 триллиона рублей

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Пенсионный фонд России (ПФР) в 2020 году увеличил объем выплат гражданам на 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Общие расходы фонда в прошлом году выросли до 9,73 триллиона рублей. Это на 12,8 процента больше, чем в 2019-м. Рост связан, прежде всего, с единовременными выплатами и индексацией пенсионных выплат. А его доходы в 2020-м составили 10,3 триллиона рублей.

По итогам 2020 года бюджет ПФР исполнен с профицитом 575,6 миллиарда рублей. Он образовался, поскольку трансферт из федерального бюджета поступил с резервом для компенсации возможных выпадающих доходов.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выделит средства на финансирование предложений Владимира Путина.

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