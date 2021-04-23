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Более 5 тысяч сотрудников транспортных предприятий Подмосковья выйдут на субботник
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 5 тысяч сотрудников транспортных предприятий Подмосковья выйдут на субботник

Анастасия Волоснова

Общество

Более пяти тысяч работников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья примут участие в субботнике 24 апреля 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что организации будут проводить субботники в местах своей дислокации.

— В уборке территорий, дорог, автовокзалов и автостанций примут участие более пяти тысяч представителей дорожных и транспортных предприятий. Сотрудники областного Минтранса уберут листву и мусор на территории Жуковского, Бронниц и Егорьевска, — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники Мострансавто будут благоустраивать автовокзалы и автостанции, высадят более 20 деревьев, а сотрудники Мосавтодора будут ремонтировать дороги и чистить тротуары. В свою очередь работники Мособлэлектротранса займутся уборкой разворотных колец трамвайных путей, а дирекция дорожного строительства помоет шумозащитные экраны, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: «Год мусорили»: зачем нужны субботники в школах и могут ли заставить в них участвовать

транспортПодмосковьесубботник
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