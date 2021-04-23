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Словакия намерена обнародовать соглашение о закупке «Спутника V» без учета мнения России
Фото: Pixabay

Словакия намерена обнародовать соглашение о закупке «Спутника V» без учета мнения России

Юлия Павлушова

В мире

Минздрав Словакии намерен опубликовать текст соглашения о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» даже в случае несогласия России. Об этом заявил глава ведомства Владимир Ленгварский.

Вместе с тем содержание соглашения о закупке Словакией препарата до сих остается неизвестным. Министр добавил, что заявления российской стороны по данному вопросу он намерен ждать «максимум несколько дней».

— Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной, — цитирует ультимативное выступление Владимира Ленгварского РИА Новости.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть первую партию «Спутника V» из-за многократных нарушений контракта. Эксперты братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) провели испытания препарата в лаборатории, которая не является частью официальной сети контроля лекарственных средств ЕС. Фонд расценил эти действия как акт саботажа.

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коронавирусСловакия«Спутник V»
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