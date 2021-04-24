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Сенатор назвала категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Фото: pixabay.com

Сенатор назвала категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Юлия Курганова

Общество

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Елена Бибикова высказалась о праве граждан, которые воспитывают детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.

Она отметила, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.

— Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет, — пояснила сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Также гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, хотят дать право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в 14 дней. Если документ поддержат, то взять выходные можно будет сразу или по частям в любое удобное время.

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