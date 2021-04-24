Россия закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных судов

Фото: Youtube / U.S. Navy

Россия с субботы, 24 апреля, закрыла доступ в несколько районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

Среди районов, попавших под запрет, участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, на траверзе Опукского природного заповедника, и небольшая территория возле западной оконечности Крыма.

Отмечается, что Керченский пролив и подходы к нему под ограничения не попали.

Представители Министерства обороны сообщили, что районы, доступ в которые был органичен, не выходят за внешние границы территориального моря России, передает РБК.

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