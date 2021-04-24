«Красота невероятная»: Рудковская показала, как плавает в океане

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская с семьей проводит дни на Мальдивских островах. Она отдыхает в компании мамы, супруга и сына Саши. Младшего Арсения, которому только недавно исполнилось полгода, звезда решила оставить дома, в Москве. На своей странице в соцсети Instagram она показывает поклонникам, как проводит время в отпуске. На этот раз Рудковская решила поплавать в океане.

— Акулу увидела, рыб покормила, осталось только поплавать со скатами и черепахами. Я в поисках, — подписала видео продюсер.

В океан звезда ныряла в купальнике с открытой спиной и модным рисунком.

Фанаты оценили видео знаменитости и написали множество комплиментов.

«Красиво, и очень хочется с вами прям поплавать в такой воде»; «Такая прелесть, очень красиво»; «Яна, вы такая смелая!»; «Красота невероятная», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, в начале января Рудковская отметила свой 46-й день рождения и 14-ю годовщину знакомства с мужем Евгением Плющенко.

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