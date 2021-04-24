В Музее Победы дадут старт экологическому субботнику «Зеленая весна»

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На открытой площадке Музея Победы 24 апреля будет дан старт VIII Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна — 2021». Крупнейший федеральный экологический марафон проводит неправительственный экологический Фонд имени В.И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В торжественной церемонии открытия будут участвовать представители органов федеральной власти, Правительства Москвы и Московской городской Думы.

Волонтеры, сотрудники предприятий, научных и образовательных учреждений, представители общественных и экологических организаций помогут привести в порядок территорию открытой площадки военной техники.

Также Музей Победы приглашает жителей столицы присоединиться к субботнику, чтобы очистить площадку от прошлогодних листьев, пожухлой травы, сухих веток и «смахнуть пыль» с военной техники времен Великой Отечественной.

Начнется мероприятие в 10:45.

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