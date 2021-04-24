Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений с мужем
Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в соцсети Instagram рассказала о том, как ей с мужем, певцом Владом Топаловым, удается быть в счастливых отношениях так долго.
Один из подписчиков задал вопрос, в чем секрет счастливых семейных отношений пары. Он, по мнению Регины Тодоренко, кроется в дружбе.
— Мой муж — мой лучший друг, — написала телеведущая.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты с октября 2018 года. У пары есть сын — двухлетний Михаил.
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