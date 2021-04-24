Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений с мужем
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений с мужем

Виктория Родимкина

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в соцсети Instagram рассказала о том, как ей с мужем, певцом Владом Топаловым, удается быть в счастливых отношениях так долго.

Один из подписчиков задал вопрос, в чем секрет счастливых семейных отношений пары. Он, по мнению Регины Тодоренко, кроется в дружбе.

— Мой муж — мой лучший друг, — написала телеведущая.

Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений с мужемФото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты с октября 2018 года. У пары есть сын — двухлетний Михаил.

Читайте также: «У всех свои заморочки»: Топалов рассказал, какими должны быть отношения

отношенияРегина ТодоренкоВлад Топалов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в