Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений с мужем

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в соцсети Instagram рассказала о том, как ей с мужем, певцом Владом Топаловым, удается быть в счастливых отношениях так долго.

Один из подписчиков задал вопрос, в чем секрет счастливых семейных отношений пары. Он, по мнению Регины Тодоренко, кроется в дружбе.

— Мой муж — мой лучший друг, — написала телеведущая.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов женаты с октября 2018 года. У пары есть сын — двухлетний Михаил.

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