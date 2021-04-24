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Кабмин РФ утвердил положение о системе электронных сертификатов для льготников
Фото: Правительство РФ

Кабмин РФ утвердил положение о системе электронных сертификатов для льготников

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ утвердило положение о системе электронных сертификатов для льготников, люди с инвалидностью смогут получать по ним средства реабилитации уже в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 24 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил запуск государственной информационной системы, которая обеспечит учет сертификатов и тех, кому они требуются. Система призвана упростить процесс получения средств реабилитации.

В ней соберут всю информацию о средствах реабилитации, которые можно купить по электронному сертификату.

Уточняется, что россияне будут иметь возможность отказаться от сертификата и приобретать средства реабилитации по-прежнему — через Фонд социального страхования, добавили в пресс-службе кабмина.

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