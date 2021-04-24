Азербайджан назвал исторической ошибкой признание Байденом геноцида армян

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Рэджепом Тайипом Эрдоганом назвал признание президентом США событий начала XX века в Османской империи как «геноцид армян» исторической ошибкой. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

— В ходе разговора главы государств осудили заявление президента США Джо Байдена в связи с «геноцидом армян». Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой, — заявил Алиев.

Также он подчеркнул, что считает заявление лидера США неприемлемым. Эрдоган поблагодарил главу Азербайджана за высказанное мнение и поддержку Турции, пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи начала XX века. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает признание американского президента. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором поприветствовал признание последним геноцида армян в Османской империи.

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