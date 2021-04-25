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Эксперт назвал россиянам условие для получения двойного оклада за работу
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвал россиянам условие для получения двойного оклада за работу

Юлия Курганова

Общество

Судебный эксперт Юрий Капштык рассказал о ситуации, при которой работники имеют право на получение двойного оклада.

Он сообщил, что речь идет о сверхнормативном труде, когда сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен. Эксперт напомнил, что такая норма закреплена в Трудовом кодексе.

Также Капштык обратил внимание, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая сотрудники получат в размере установленного им оклада.

— При полностью сдельной заработной плате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях, — уточнил эксперт в интервью «Российской газете».

Он добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, указанные дни будут обычными рабочими. Это предприятия таких отраслей как нефтепереработка, строительство, атомная промышленность, металлургия, целлюлозно-бумажная. Также продолжат обслуживать население организации, которые занимаются электроснабжением, отоплением, канализацией и водопроводом.

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