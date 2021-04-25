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Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в Санкт-Петербурге
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Здоровье

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией начал снижаться в Санкт-Петербурге. Согласно информации, предоставленной Межведомственным городским советом по противодействию распространению коронавируса, за сутки с 24 апреля в Северной столице зафиксировано почти на 15 процентов меньше новых случаев заражения, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом сохраняется риск всплеска инфекции. Уточняется, что за минувшие 24 часа было вычалено 795 человек, заболевших COVID-19. Неделей ранее данный показатель составлял 933 случая.

По мнению специалистов, вторая волна коронавируса в городе медленно идет на спад, отмечают «Невские новости». Вместе с тем для образования коллективного иммунитета нужно продолжать масштабную вакцинацию, добавляют медики.

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