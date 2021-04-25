Около 400 тысяч пожилых москвичей привились от COVID-19
Примерно 400 тысяч пожилых жителей столицы сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 апреля.
— Их около 400 тысяч (человек — прим. «ВМ»), — рассказал глава города в эфире «России 1».
Ранее мэр объявил о запуске программы поощрения пожилых москвичей, привившихся от COVID-19.
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