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Около 400 тысяч пожилых москвичей привились от COVID-19
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Около 400 тысяч пожилых москвичей привились от COVID-19

Иван Юминов

Город

Примерно 400 тысяч пожилых жителей столицы сделали прививку от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 апреля.

— Их около 400 тысяч (человек — прим. «ВМ»), — рассказал глава города в эфире «России 1».

Ранее мэр объявил о запуске программы поощрения пожилых москвичей, привившихся от COVID-19.

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пожилые москвичиСергей Собянинкоронавирус
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