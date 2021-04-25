Москвичам напомнили о необходимости соблюдать нормы безопасности в метро

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

После инцидента с падением мужчины на станции метро «Южная» жителям столицы напомнили об опасности слишком близкого нахождения у края платформы. Об этом в воскресение, 25 апреля, написали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее «Вечерняя Москва» писала об инциденте, который произошел днем 25 апреля на станции «Южная». Мужчина упал на рельсы на станции «Южная». Позже появилось видео, на котором видно, как мужчина оступился, стоя на самом краю платформы. Пострадавший был зажат между вагоном и платформой. Мужчина выжил.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Дептранс Москвы напомним москвичам о необходимjсти соблюдения норм безопасности в метро.

— Пожалуйста, будьте особенно внимательными на станциях и не стойте близко к платформе. Неправильное поведение может стоить жизни, — написано в официальном Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что вследствие происшествий в метро страдают не только пассажиры, но и водители поездов. Часто после таких инцидентов им требуется помощь психологов.

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