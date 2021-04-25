Российские и американские дипломаты возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Официальные представители России и США возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы» в Вашингтоне. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили на сайте посольства России в США.

Торжественная церемония состоялась на Арлингтонском кладбище недалеко от Вашингтона. Она была приурочена к 76-летней годовщине легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. Россию на мероприятии представлял временный поверенный в делах РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

— Встреча советских и американских войск 25 апреля 1945 года в центре Германии — особая дата в российско-американских отношениях. В те дни гремели последние залпы героической битвы против нацистской агрессии. Человечество находилось в предвкушении часа торжества свободы, справедливости и расплаты гитлеровцев за совершенные ими чудовищные преступления, — сказал Кошелев.

Также дипломат отметил, что в России всегда будут чтить память «товарищей по оружию», но не позволят осуществиться «нечестному прочтению» событий Второй мировой войны.

Встреча советской и американской армий на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. В результате нее войска союзников раскололи остатки гитлеровской армии на две части. Это событие приблизило окончательный разгром войск вермахта.

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