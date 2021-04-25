Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские и американские дипломаты возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские и американские дипломаты возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы»

Илья Ашуров

Внешняя политика

Официальные представители России и США возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы» в Вашингтоне. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили на сайте посольства России в США.

Торжественная церемония состоялась на Арлингтонском кладбище недалеко от Вашингтона. Она была приурочена к 76-летней годовщине легендарной встречи советских и американских войск на Эльбе. Россию на мероприятии представлял временный поверенный в делах РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

— Встреча советских и американских войск 25 апреля 1945 года в центре Германии — особая дата в российско-американских отношениях. В те дни гремели последние залпы героической битвы против нацистской агрессии. Человечество находилось в предвкушении часа торжества свободы, справедливости и расплаты гитлеровцев за совершенные ими чудовищные преступления, — сказал Кошелев.

Также дипломат отметил, что в России всегда будут чтить память «товарищей по оружию», но не позволят осуществиться «нечестному прочтению» событий Второй мировой войны.

Встреча советской и американской армий на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года. В результате нее войска союзников раскололи остатки гитлеровской армии на две части. Это событие приблизило окончательный разгром войск вермахта.

Читайте также: Володин заявил, что Прага пострадала от заявлений в адрес РФ

ветераны ВОВмемориал памятиРоссия и США
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в