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Появились подробности расследования дела об отравлении в бассейне под Пензой
Фото: penza.sledcom.ru

Появились подробности расследования дела об отравлении в бассейне под Пензой

Татьяна Плотникова

Происшествия

Заместитель директора спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области, где произошло отравление посетителей бассейна хлором, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

Как уточняет ведомство, по данным следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне «Волна», находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости.

Это вызвало химическую реакцию с испарением хлора в воздух помещения бассейна. Через вентиляцию испарения попали в помещение бассейна, где в этот момент находились тренер и ученики.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведется проверка правильности установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне. Также выясняется соответствие вентиляции бассейна строительным нормам и правилам, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее главк Следственного комитета по Пензенской области возбудил уголовное дело. Следствием установлено, что 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне 21 ребенок 2004–2013 годов рождения отравился хлором. Семь из них попали в больницу.

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