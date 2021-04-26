Появились подробности расследования дела об отравлении в бассейне под Пензой

Фото: penza.sledcom.ru

Заместитель директора спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области, где произошло отравление посетителей бассейна хлором, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

Как уточняет ведомство, по данным следствия, подозреваемый при осуществлении контроля за уровнем химического состава воды в бассейне «Волна», находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, влил в емкость фильтровального оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости.

Это вызвало химическую реакцию с испарением хлора в воздух помещения бассейна. Через вентиляцию испарения попали в помещение бассейна, где в этот момент находились тренер и ученики.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведется проверка правильности установки, проектирования и технического состояния автоматической станции дозации химических реагентов в бассейне. Также выясняется соответствие вентиляции бассейна строительным нормам и правилам, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее главк Следственного комитета по Пензенской области возбудил уголовное дело. Следствием установлено, что 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне 21 ребенок 2004–2013 годов рождения отравился хлором. Семь из них попали в больницу.

Читайте также: Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне в Пензенской области