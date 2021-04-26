Скончался советский актер Анатолий Салимоненко

Фото: Причал

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, известный по фильму «Аэропорт со служебного входа», найден мертвым в своей квартире в Москве. Менее месяца назад актеру исполнилось 80 лет.

Причины смерти знаменитости не уточняются. По предварительным данным, криминальной составляющей в его гибели нет, сообщает «Пятый канал».

Анатолий Андреевич Салимоненко родился 30 марта 1941 года. После окончания школы-студии МХАТ играл на сцене столичного ТЮЗа.

Актер также снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Поезд вне расписания», «Аэропорт со служебного входа», «Причал», «Весна надежды» и другим.