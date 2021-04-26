Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался советский актер Анатолий Салимоненко
Фото: Причал

Скончался советский актер Анатолий Салимоненко

Анастасия Колоскова

Культура

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, известный по фильму «Аэропорт со служебного входа», найден мертвым в своей квартире в Москве. Менее месяца назад актеру исполнилось 80 лет.

Причины смерти знаменитости не уточняются. По предварительным данным, криминальной составляющей в его гибели нет, сообщает «Пятый канал».

Анатолий Андреевич Салимоненко родился 30 марта 1941 года. После окончания школы-студии МХАТ играл на сцене столичного ТЮЗа.

Актер также снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Поезд вне расписания», «Аэропорт со служебного входа», «Причал», «Весна надежды» и другим.

актерсмерть актераумер актер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Все мнения
О проекте
Читайте нас в