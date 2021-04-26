Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после крушения подводной лодки

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в понедельник, 26 апреля.

— Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море, — написал президент.

Владимир Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших моряков, а также индонезийскому народу.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​ в Балийском море. Судно проводило тренировочные пуски торпед в водах Бали, на его борту было 53 человека, все они погибли при крушении. Подводную лодку обнаружили на дне Балийского моря.

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