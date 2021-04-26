Подмосковье не планирует массового празднования Дня Победы из-за COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Петрищево, 89 Карта всех событий

Массовых мероприятий 9 мая в День Победы в городах Подмосковья не планируется из-за COVID-19. Об этом заявила министр культуры региона Елена Харламова в понедельник, 26 апреля.

— У нас, безусловно, каждый город готовится. У нас нет, не будет большого массового мероприятия в связи с тем, что стабилизировались цифры (по COVID-19 — прим. «ВМ»), но тем не менее они то отпускаются, то поднимаются, мы тоже не хотим подвергнуть риску (людей — прим. «ВМ»), — рассказала чиновник.

Одно из главных мероприятий в регионе в честь 9 мая состоится в государственном музее «Зоя» в Петрищеве, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Московский зоопарк приостановил создание филиала в Новой Москве из-за COVID-19.

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