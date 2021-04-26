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Старейшая жительница Земли отказалась от эстафеты олимпийского огня
Фото: Youtube / NTDRussian

Старейшая жительница Земли отказалась от эстафеты олимпийского огня

Юлия Павлушова

Спорт

Старейшая жительница планеты, 118-летняя японка Канэ Танака, отказалась от участия в эстафете олимпийского огня. Она приняла такое решение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Канэ Танака должна была стать факелоносцем в префектуре Фукуока. Предполагалось, что она присоединится к эстафете на инвалидном кресле. Теперь официальный отказ японки направят в организационный комитет Олимпийских игр в Токио.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта в японской префектуре Фукусима и продлится 121 день, до 23 июля — дня открытия Олимпиады. Эстафета затронет 859 населенных пунктов.

Ранее эстафету олимпийского огня на острове Миякодзима отменили из-за COVID-19.

Читайте также: МОК запретил спортсменам преклонять колено на предстоящих Олимпийских играх

спортивная эстафетаЯпонияОлимпийские игры
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