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«Все, что ты говоришь, говорит о тебе»: Топалов рассказал поклонникам притчу
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Все, что ты говоришь, говорит о тебе»: Топалов рассказал поклонникам притчу

Анастасия Прохорова

Звезды

В своем блоге российский исполнитель Влад Топалов рассказал своим подписчикам притчу.

В Instagram-аккаунте артист выложил фотографию с концерта, подписав ее необычным комментарием. Под постом он рассказал своим поклонникам притчу о проекции как о защитном механизме, при котором человек приписывает окружающему миру нечто, принадлежащее его собственному внутреннему миру.

— Все, что ты говоришь, говорит о тебе. Особенно, когда ты говоришь о ком-нибудь другом, — написал Топалов.

После рассказанной истории исполнитель пожелал всем доброй ночи.

Подписчики оставили комментарии под постом о том, что они думают об этойпритче: «Спасибо за историю, но не соглашусь»; «Влад, и какие слова»; «Что остается сделать? Только согласиться на все сто процентов».

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