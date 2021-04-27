Около 2,5 тысячи георгиевских ленточек раздадут у Музея Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Волонтеры возле столичного Музея Победы раздадут около 2,5 тысячи георгиевских ленточек в преддверии Дня Победы. Акция будет проходить с 27 апреля по 8 мая с 12:00 до 15:00.

Как отметила председатель Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Анна Конорева, георгиевская ленточка – это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим все для фронта, а также символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу.

Кроме того, 9 мая перед центральным входом в Музей Победы пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира». Посетители музея смогут повязать памятные символы на специально созданной конструкции – Голубе мира, расправившем крылья над земным шаром. Эта акция стала традиционной, в ней принимают участие школьники, ветераны, представители органов власти.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы прошел премьерный показ фильма о побеге из концлагеря.

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