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Посол России в Австрии рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения
Фото: pixabay.com

Посол России в Австрии рассказал о переговорах по возобновлению авиасообщения

Татьяна Плотникова

Общество

Россия и Австрия ведут переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения, рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Как отмечает дипломат, переговоры ведутся «в предметном ключе». К настоящему времени согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю.

— Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров, — рассказал Любинский.

Посол подчеркнул в интервью газете «Известия», что восстановление авиасообщения между странами напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса в РФ и Австрии.

Ранее сообщалось, что россиян освободили от прохождения обязательного десятидневного карантина по прибытии в столицу ОАЭ Абу-Даби.

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возобновление авиасообщенияРоссияАвстрия
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