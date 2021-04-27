Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне стали больше тратить на красители для яиц и куличи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россияне стали больше тратить на красители для яиц и куличи

Татьяна Плотникова

Товары

Подготовка пасхального стола в 2021 году в среднем будет стоить россиянам 427 рублей. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали 44 миллионов чеков в сутки с миллиона онлайн-касс в стране во время пятой недели Великого поста (12–18 апреля), изучив, сколько жители страны тратят на покупку красителей, яиц, творога и кулича.

В 2021 году средний чек при покупках красителей для яиц вырос на 77 процентов относительно 2020 года, до 91 рубля. В физическом выражении объем продаж увеличился на 71 процент.

Затраты на куличи возросли на 13 процентов, до 129 рублей, в натуральном выражении — на 64 процента.

Средний чек при покупке яиц вырос на десять процентов, до 114 рублей, а объем продаж — на 16 процентов.

Из всего пасхального набора только траты на творог сократились — на пять процентов, до 94 рублей, в натуральном выражении — также на пять процентов.

В результате средняя сумма, которую россияне готовы потратить на минимальный набор к Пасхе, составила 427 рублей, что на 16 процентов превышает показатель 2020 года.

По словам экспертов, потребители возвращаются к привычным паттернам потребления после «коронавирусного» 2020 года, когда наиболее жесткие ограничения выпали как раз на период подготовки и празднования Пасхи. Помимо этого в текущем году Пасху отмечают значительно позже, это также способствовало росту продаж, пишут «Известия».

Ранее эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол в 2021 году.

Читайте также: Росстат назвал регионы, в которых дороже всего приготовить кулич к Пасхе

покупкияйцапродукты питания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в