Россияне стали больше тратить на красители для яиц и куличи

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Подготовка пасхального стола в 2021 году в среднем будет стоить россиянам 427 рублей. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты проанализировали 44 миллионов чеков в сутки с миллиона онлайн-касс в стране во время пятой недели Великого поста (12–18 апреля), изучив, сколько жители страны тратят на покупку красителей, яиц, творога и кулича.

В 2021 году средний чек при покупках красителей для яиц вырос на 77 процентов относительно 2020 года, до 91 рубля. В физическом выражении объем продаж увеличился на 71 процент.

Затраты на куличи возросли на 13 процентов, до 129 рублей, в натуральном выражении — на 64 процента.

Средний чек при покупке яиц вырос на десять процентов, до 114 рублей, а объем продаж — на 16 процентов.

Из всего пасхального набора только траты на творог сократились — на пять процентов, до 94 рублей, в натуральном выражении — также на пять процентов.

В результате средняя сумма, которую россияне готовы потратить на минимальный набор к Пасхе, составила 427 рублей, что на 16 процентов превышает показатель 2020 года.

По словам экспертов, потребители возвращаются к привычным паттернам потребления после «коронавирусного» 2020 года, когда наиболее жесткие ограничения выпали как раз на период подготовки и празднования Пасхи. Помимо этого в текущем году Пасху отмечают значительно позже, это также способствовало росту продаж, пишут «Известия».

Ранее эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол в 2021 году.

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