Россия повторила космический рекорд 1992 года

Фото: Минобороны РФ

Россия за два с половиной года провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, Это достижение повторяет национальный рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах.

В понедельник, 26 апреля, ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Восточный, она вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Это был 58-й успешный пуск с момента последней аварии в 2018 году, когда был прерван полет к Международной космической станции корабля «Союз МС-10» с космонавтами на борту.

Всего после той ситуации Россия провела 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, пять — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает РИА Новости.

Ранее Роскосмос рассказал о новом модуле для орбитальной станции.

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