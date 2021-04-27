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Дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС перенесли на 30 апреля
Фото: NASA / public domain

Дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС перенесли на 30 апреля

Виктория Родимкина

В мире

Дату отстыковки пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесли с 28 на 30 апреля. Об этом рассказали в NASA во вторник, 27 апреля.

Уточняется, что миссия NASA SpaceX Crew-1 вернется на Землю 1 мая. Астронавты приводнятся в Мексиканском заливе недалеко от Флориды.

— Пилотируемый корабль Crew Dragon Resilience отстыкуется от МКС в 17:55 в пятницу, 30 апреля, и отправится домой, — говорится в сообщении NASA.

Причиной переноса даты отстыковки стали неблагоприятные погодные условия в месте приводнения астронавтов.

Напомним, корабль Crew-1 пристыковался к МКС 17 ноября прошлого года в автоматическом режиме. Астронавты присоединились к членам 64-й длительной экспедиции на МКС.

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МКСNASAкосмонавты и астронавты
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