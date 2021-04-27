СМИ: Встреча ОПЕК+ пройдет 27 апреля

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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча стран альянса пройдет во вторник, 27 апреля. Об этом свидетельствует повестка ОПЕК, а также эту информацию подтверждает источник ТАСС.

Мониторинговый комитет проведет заседание во вторник, 27 апреля, его начало запланировано на 15:00. После него пройдет министерская встреча.

Ранее в ОПЕК сообщали, что министры стран ОПЕК+ планируют провести две встречи на этой неделе. На них стороны могут планово оценить ситуацию, а также обсудить новые решение на рынке нефти.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что рынок нефти показывает позитивные сигналы, но присутствуют факторы, которые требуют внимательного мониторинга.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае — июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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