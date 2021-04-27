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Бесплатный интенсив для предпринимательниц пройдет в Москве
Фото: pixabay.com

Бесплатный интенсив для предпринимательниц пройдет в Москве

Евгения Владимирова

Город

Общественная организация «Женщины бизнеса» организует в Москве бесплатный бизнес-акселератор Lady007 «Выведи свой бизнес на новый финансовый уровень» для предпринимательниц. Участницами встречи могут стать женщины, которые уже имеют свои бизнес-проекты и успешно их реализуют. Программа организована при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и подведомственному ему ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что женщины составляют более половины слушателей интенсивов и бизнес-курсов МБМ.

Программа мероприятий рассчитана на месяц. Акселератор пройдет с 15 мая по 27 июня, присоединиться к нему можно будет до 1 июня. Эксперты в области финансов, маркетинга, управления ресурсами и права проведут серию онлайн- и офлайн-встреч. Участницы узнают, как развить личный бренд, какие инструменты онлайн-продвижения лучше использовать, как сделать свой бизнес эффективным и многое другое. Организаторы бизнес-акселератора Lady007 обещают обучить участниц правовым основам предпринимательства и управления персоналом.

К каждому видеоуроку предусмотрено домашнее задание, по итогам обучения организаторы определят трех финалисток, которые получат призы от партнеров программы и помощь профессионалов для развития бизнеса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что для студентов и выпускников столичных ВУЗов проведут сто профориентационных мероприятий.

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