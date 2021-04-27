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Эксперт союза садоводов назвала главное правило спасения урожая в заморозки
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Эксперт союза садоводов назвала главное правило спасения урожая в заморозки

Виктория Федотова

Общество

Эксперт союза садоводов России, блогер Ольга Воронова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвала главное правило спасения урожая в заморозки. По ее словам, дачнику важно находиться на участке и следить за растениями, оперативно укрывая их или утепляя. Эксперт объяснила, как защитить уже высаженный урожай.

— Учитывая снег, температуру минус 2, решение такое – если семена в грядке не взошли, надо срочно ехать на участок. Грядки надо накрывать лутрасилом плотностью не менее 60, важно закрыть все грядки, исключая морковь и укроп. Они взойдут, когда точно будет тепло, — пояснила Воронова.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Чем грозит дачникам холодная весна

Она напомнила, что редиска выдерживает заморозки до минус 5, но капуста может замерзнуть.

— Если капуста в теплице – ничего страшного, а если она высажена в грядку, тут может и укрывной материал не спасти. Чтобы садоводы не горевали, у наших овощей есть замена на всякий случай. Есть капуста сорт «Дублер». Она садится семенами, если померзнет рассада. Я надеюсь, помидоры никто не высаживал. Если взошли кабачки, то можно их попробовать спасти отрезанными пятилитровыми бутылями от воды. Это утепляющий материал главное правило спасения всего – быть на даче, — подытожила эксперт.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что синоптики посоветовали жителям столицы не ждать хорошей погоды и готовиться к затяжным дождям.

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