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Движение трамваев восстановили на Русаковской улице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение трамваев восстановили на Русаковской улице

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев на Русаковской улице в районе Маленковской улицы после повреждения контактной сети. Об этом рассказали в Тelegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Маршруты трамваев № 7, 13, 45 и Б были временно изменены.

В настоящее время движение общественного транспорта на участке Русаковской улицы восстановили.

Ранее стало известно, что режим работы девяти парковок в центре Москвы изменится на майские праздники.

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